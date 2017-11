Miroslav Klose brengt Wereldbeker naar Kremlin voor loting

Klose (39) speelde de WK-eindrondes in 2002, 2006, 2010 en 2014. "Ik heb fantastische herinneringen aan de Wereldbeker. Ik voel me dan ook trots dat ik - zelfs na mijn afscheid - nog deel kan blijven uitmaken van dit spektakel."

"Ik zal Rusland de trofee presenteren waarvoor we in 2014 zo hard gevochten hebben."

De Rode Duivels gaan op 1 december als reekshoofd in pot 1, net als op het WK in Brazilië en het EK 2016 in Frankrijk. In 2014 lootten de Belgen Algerije, Rusland en Zuid-Korea als groepstegenstanders. België won zijn 3 duels en wipte in de 1/8e finales de VS. Argentinië was in de kwartfinale te sterk.