Einde verhaal voor Muslin bij Servië.

WK-ganger Servië gaat op zoek naar een nieuwe bondscoach. De Servische voetbalbond laat weten dat het contract met Slavoljub Muslin (64) "in onderling overleg" is stopgezet. Muslin is in België bekend van zijn passages bij Lokeren en Standard.