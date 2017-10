Leekens is nieuwe bondscoach van Hongarije: "Dromen van Euro 2020"

Georges Leekens heeft in Hongarije een contract voor twee jaar getekend, tot het einde van de EK-kwalificatiecampagne. "Het EK in 2020 halen is onze droom. Dat wordt niet makkelijk", weet Leekens, die de oefeninterlands tegen Luxemburg (9/11) en Costa Rica (14/11) nog aan zich voorbij laat gaan.

"Ik wil de Hongaarse taal leren en mij aanpassen aan de cultuur. Maar het belangrijkste is dat je een visie hebt. En die heb ik. Ik hou bovendien van de uitdaging. Wanneer ik ergens zin in heb, gooi ik mij volledig. Ik geloof niet in geluk, maar in hard werken."

Het is nog niet duidelijk wie assistent van Leekens wordt. "Ik ben er zeker van dat er in Hongarije genoeg goede assistenten rondlopen. Dat komt zeker in orde. Ik heb al contact gehad met Zoltan Szelesi, die de oefenpartijen volgende maand zal leiden. Ik zal tijdens de voorbereiding op die wedstrijden van de gelegenheid gebruik maken om de spelers beter te leren kennen."