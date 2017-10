Noord-Ierse bondscoach is rijbewijs 16 maanden kwijt wegens dronken rijden

O'Neill werd op 10 september in de buurt van de Schotse hoofdstad Edinburgh staande gehouden door de politie. Hij had drie keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed.

Vandaag moest de voetbalcoach zich voor de rechter in Edinburgh verdedigen. De 48-jarige O'Neill pleitte schuldig, waarop hij 16 maanden geen voertuig mag besturen. Hij moet ook 1.500 euro boete betalen.

Hij heeft zo alle tijd om zijn land voor te bereiden op de belangrijke barragematchen tegen Zwitserland, op 9 en 12 november. De winnaar van het heen- en terugduel mag naar het WK 2018 in Rusland.