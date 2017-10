"Oranje is geen België, waar je kunt kiezen uit topspelers"

Dick Advocaat (70) nam in de WK-voorronde over van Danny Blind. De kleine generaal won 4 van zijn 5 wedstrijden, maar dat volstond niet voor de eindronde in Rusland. Hij weet waar Oranje de schoen wringt.

"Kijk naar Zweden. Die hebben niet de beste spelers, maar vormden wel een team", vertelt Advocaat in een interview met Voetbal International. "IJsland, ook zo’n voorbeeld, ook geen topspelers, maar wel gewoon naar het WK, weer met een groep die al lang bij elkaar is."

"Het is aan de nieuwe bondscoach dat hij nu gaat bouwen aan een elftal en ik zeg je dat is echt een hartstikke moeilijke job. Het is geen België, waar je kunt kiezen uit topspelers."

"Je hebt zat goede spelers, maar daar moet je een team van maken. Die tijd is er nu en die tijd moet je dan wel goed gaan gebruiken."