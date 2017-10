Storck en Hongarije gaan uit elkaar na missen van WK

Storck was meer dan twee jaar bondscoach van Hongarije. Storck was meer dan twee jaar bondscoach van Hongarije.

De Duitser Bernd Storck is niet langer de bondscoach van Hongarije. Het land kon zich niet plaatsen voor het WK in Rusland. Op het EK in 2016 schopten de Hongaren het nog tot in de kwartfinales. Daarin verloren ze van de Rode Duivels.