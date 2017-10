Vijf Ecuadoranen mogen voorlopig niet meer voor hun land spelen

De voetbalbond van Ecuador noemt de vijf spelers voorlopig niet bij naam, maar volgens het Ecuadoraanse dagblad El Comercio gaat het om de volgende internationals: Robert Arboleda (Sao Paulo), Jefferson Orejuela (Fluminense), Gabriel Cortez (Independiente), Enner Valencia (Tigres) en Joao Plata (Real Salt Lake).

Argentinië moest de bewuste wedstrijd in Quito winnen om het WK van volgend jaar in Rusland te bereiken. Met dank aan Lionel Messi lukte dat ook. Ecuador begon goed aan de kwalificatiecampagne met drie zeges in de eerste vier wedstrijden, maar werd uiteindelijk pas 8e met 20 punten uit 18 matchen.