Vidal: "Verklaar ons nooit dood. Wij zijn Chileense krijgers"

Arturo Vidal heeft 98 caps en 23 doelpunten achter zijn naam staan.

Chili is er volgend jaar niet bij op het WK, maar Arturo Vidal (30) is niet van plan om de handdoek in de ring te gooien. Integendeel. Op de sociale media maakt hij een vuist.