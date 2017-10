WK-kwalificatie gevierd? In Panama krijgen ze een nationale feestdag om te bekomen

Afgelopen nacht slaagde Panama er pas in extremis in om zich te plaatsen voor het WK in Rusland van volgend jaar. Tegen Costa Rica, dat al geplaatst was, won het dankzij een doelpunt van Roman Torres in de slotfase. Het wordt voor het land de eerste deelname aan een WK.

"Het is een historische dag voor ons land", verklaarde president Juan Carlos Varela op Twitter. "Donderdag zal er een feestdag zijn voor alle werknemers uit de publieke en private sector."