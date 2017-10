"Superelftal van WK-afwezigen": Van Oblak tot Bale

Op het middenveld is het aantal thuisblijvers nog veel indrukwekkender. Door de 6e plaats van Chili in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiegroep moeten we met zekerheid de energieke en attractieve speelstijl van Alexis Sanchez en Arturo Vidal missen.

Hetzelfde kan gezegd worden van Arjen Robben. Hij speelde gisteren zijn 96e en laatste interland voor Oranje. Alleen een WK had zijn carrière als international kunnen verlengen, maar Frankrijk en Zweden gunden dat de speler van Bayern niet.

Dries Mertens zal op het WK zijn Napoli-aanvoerder Marek Hamsik niet tegen het lijf lopen. Slovakije werd wel tweede in groep F, maar verzamelde slechts 18 punten: de slechtste tweede van de negen groepen. Alleen de beste acht tweedes mogen Europese barrages spelen.

Ook geen tweede WK op rij voor Miralem Pjanic. Bosnië-Herzegovina werd in de groep van de Rode Duivels pas derde. We hadden in ons elftal op het middenveld trouwens ook kunnen kiezen voor Riyad Mahrez of de jonge smaakmaker Christian Pulisic van Dortmund, maar ook Algerije en de VS haalden het niet.