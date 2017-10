"Uitschakeling Chili is slechtste voetbalnieuws van de week, Origi moet zich zorgen maken"

Het scenario van Ecuador-Argentinië was echt ongelooflijk. In een match waarin Argentinië zo onder druk stond, scoorde Ecuador al na 38 seconden. De eerste 5 minuten van Argentinië waren dramatisch. Het stond achteraan te schudden en beven.

Na vijf minuten is Messi opgestaan en heeft alles in handen genomen. Hij eiste alle ballen op en speelde Messiaans sterk. Daarom is hij de grootste ter wereld op dit moment. Op zo'n moment, met 40 miljoen Argentijnen die alleen naar jou kijken, en in zo'n omstandigheden zo spelen. Dat is straf.

Na de 1-2 gebeurde er niet zo veel meer. Maar uit de prestatie van Messi bleek wel dat hij niet van plan was om volgende zomer voor zijn tv naar het WK te kijken. Het volgende WK wordt waarschijnlijk de laatste kans voor Messi om Mario Kempes en Diego Maradona te evenaren en een WK op zijn palmares te zetten.