Bale steunt Coleman als bondscoach Wales: "EK-succes herhalen met hem"

Het contract van bondscoach Chris Coleman loopt af in november, maar Bale wil niet dat de samenwerking stopt. "Wat hij heeft gedaan voor het team en het Welshe voetbal is fantastisch. We kunnen niet blijven terugblikken op het EK-succes, we willen het herhalen."

"Dat wordt niet eenvoudig, maar Chris is de man die ons positief en gefocust kan houden. Hij kan ons de weg wijzen naar de resultaten."

Het volgende doel van Wales is de kwalificatiecampagne voor het EK 2020, die begint in september 2018.