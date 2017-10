Afscheidnemende Robben: "Man van glas heeft het best lang volgehouden"

Robben verzamelde 96 caps, waarin hij 37 scoorde. Met Oranje speelde hij 3 keer op het EK (2004, 2008 en 2012) en 3 keer op het WK (2006, 2010 en 2014).

"Die WK's in 2010 en 2014 zijn mijn mooiste herinneringen", zegt Robben. In 2010 verloor Nederland de finale tegen Spanje na verlengingen (0-1). In 2014 eindigde Nederland 3e.

"We waren toen een hechte groep, een hecht team. Daar heb ik echt van genoten. Veertien jaar in Oranje is een lange tijd, het was mooi."