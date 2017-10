VIDEO: Cahill stopt Syrisch WK-sprookje pas in de 2e verlenging

Syrië is een land in oorlog. Vorige week speelde het zijn thuismatch in Maleisië, waar Al Soma met een late penalty zijn land hoop gaf: 1-1.

Diezelfde Al Soma wakkerde de droom van een eerste WK-deelname vandaag al snel aan met de 0-1. Australië - met doelman Ryan (ex-Club), Troisi (ex-Zulte Waregem) en Rukavytsya (ex-Roeselare) - moest vol aan de bak.

Veteraan Cahill maakte op het kwartier gelijk met zijn hoofd. Die score bleef erg lang op het bord. In de tweede helft duwde de thuisploeg de Syriërs weg, maar goals maken lukte niet.

De 2e gele kaart van Al Mawas van Syrië in het begin van de 1e verlenging was een kantelpunt: tegen 10 man ging Australië nog harder drukken, wat resulteerde in een tweede kopbalgoal van de Cahill, de 37-jarige topscorer van zijn land.

Syrië had nog 10 minuten voor de 2-2, wat hen door zou sturen. Maar Al Soma werd net niet de held: hij trapte in de slotminuut een vrijschop op de paal.

In de intercontinentale play-off in november neemt Australië het nu op tegen de VS, Panama of Honduras, die alle drie nog vierde kunnen worden in de CONCACAF-zone. Vannacht is daar de laatste speeldag.