Indrukwekkend: Welshe voetbalfans zingen volkslied a capella

Nationaal volkslied Wales:
Hen Wlad Fy Nhadau (Land van mijn vaders)
Mae hen wlad fy nhadau yn annwyl i mi,
Gwlad beirdd a chantorion, enwogion o fri;
Ei gwrol ryfelwyr, gwladgarwyr tra mad,
Dros ryddid collasant eu gwaed.
Gwlad, gwlad, pleidiol wyf i'm gwlad.
Tra môr yn fur i'r bur hoff bau,
O bydded i'r hen iaith barhau. (2x)
Wales bikkelde gisteren in een rechtstreeks duel om de tweede plaats in groep D. Zonder Gareth Bale (spierblessure) lukte het niet. Ierland kwam met 0-1 winnen in Cardiff.