Indrukwekkend: Welshe voetbalfans zingen volkslied a capella

di 10/10/2017 - 10:42 Aan de supporters zal het niet liggen dat Wales het WK voetbal niet heeft gehaald. Voor de kwalificatie-interland tegen Ierland (0-1) pompten ze de spelers moed in met een indrukwekkend versie van het volkslied. De fans zongen "Hen Wlad Fy Nhadau" a capella.

Nationaal volkslied Wales:

Hen Wlad Fy Nhadau (Land van mijn vaders)

Mae hen wlad fy nhadau yn annwyl i mi,
Gwlad beirdd a chantorion, enwogion o fri;
Ei gwrol ryfelwyr, gwladgarwyr tra mad,
Dros ryddid collasant eu gwaed.

Gwlad, gwlad, pleidiol wyf i'm gwlad.
Tra môr yn fur i'r bur hoff bau,
O bydded i'r hen iaith barhau. (2x)

Wales bikkelde gisteren in een rechtstreeks duel om de tweede plaats in groep D. Zonder Gareth Bale (spierblessure) lukte het niet. Ierland kwam met 0-1 winnen in Cardiff.