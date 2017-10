Losada bijt samen met 40 miljoen Argentijnen op zijn nagels: "Iedereen heeft stress"

"Dat is een enorm nadeel", vindt Losada. "Ik heb het zelf meegemaakt met Independiente, toen we voor de Copa Libertadores in Quito moesten spelen. Het is verschrikkelijk."

"Je hebt geen zuurstof en het is supermoeilijk om te recupereren na elke inspanning. Ideaal zou zijn om 2 à 3 weken te acclimatiseren, zodat je lichaam zich kan aanpassen."

"Laat ons hopen dat we snel kunnen scoren, zodat we niet tot diep in de 2e helft moeten wachten. De manier waarop we winnen doet nu ook niet meer ter zake."

"Iedereen verwacht ook een zege, omdat Ecuador al is uitgeschakeld. Hopelijk nemen ze de match niet meer zo serieus. Maar iedereen wil natuurlijk tegen het Argentinië van Messi winnen. Ecuador zou ook geschiedenis schrijven als zij het land zijn dat Argentinië heeft uitgeschakeld."