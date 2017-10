Advocaat: "7 keer scoren wordt moeilijk, maar je weet het nooit"

Arjen Robben speelt morgen zijn 96e interland voor Nederland. Maar daar zal het mogelijk bij blijven. De verwachting is dat de blessuregevoelige Robben op zijn 33e zal passen voor nóg een campagne bij Oranje.

"Op dit moment is het niet gepast hier uitspraken over te doen. Het gaat niet om mij, maar om de ploeg. 7-0, dat is nogal wat. Ik denk dat het belangrijkste is dat we een goeie uitslag neerzetten."