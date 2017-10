"27 op 27 en nog niet zeker van het WK: de Zwitsers moeten tot het gaatje gaan"

Bondscoach Petkovic heeft bij al die talenten een winnaarsmentaliteit ontwikkeld. Sterren als Shaqiri, Xhaka en Seferovic mogen uitblinken als ze hun deel van het werk doen en in de tactische pas lopen.

"Het oogt voetbaltechnisch vaak zuiders en speels, maar ze acteren wel koud als een vis in de kop", liet de Hongaarse bondscoach na afloop van de zaterdag verloren match noteren. Niemand steekt er echt bovenuit, getuige daarvan de 14 verschillende doelpuntenmakers voor de 23 goals.

Bij Portugal is er maar één ster. Ronaldo scoorde dan ook in zijn eentje de helft van de 30 Portugese goals. Petkovic: "Ik ben trots op deze ploeg, ik heb hen vertrouwen gegeven, en zij hebben me niet ontgoocheld, negen keer na elkaar."

Granit Xhaka: "We hebben Hongarije verdiend verslagen in ons laatste thuisduel. Nu gaan we in Portugal een finale spelen. We zijn er klaar voor, voor zulke matchen leven wij. Onze WK-campagne was schitterend, nu voetjes op de grond houden en dan een laatste hoofdstuk schrijven."