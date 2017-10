Advocaat: "6-0 is haalbaar! 7-0? Dan maken we er nog eentje"

Bondscoach Dick Advocaat had gehoopt op een ruimere zege tegen Wit-Rusland. "We konden zelfs met zes spitsen spelen, we kregen geen controle over de wedstrijd. Er werd onrustig gespeeld."

"Uiteraard zijn er altijd dingen die we anders konden doen, maar dat is achteraf gemakkelijk gezegd."

Arjen Robben boog het hoofd. "Thuis met groot verschil winnen van Zweden, dat gaat niet", zei hij. Maar Advocaat blijft strijdvaardig. "De realiteit is dat het heel moeilijk wordt, maar het is nog niet voorbij."

"De wedstrijd moet nog altijd worden gespeeld. 6-0 is haalbaar! Moet het 7-0 zijn? Dan maken we er nog eentje bij."