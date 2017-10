Gent-speler Moses Simon mag met Nigeria naar WK

Nigeria moest lang zwoegen tegen Zambia om een zege uit de brand te slepen. Arsenal-speler Alex Iwobi verloste "The Super Eagles" een kwartiertje voor tijd. Moses Simon (AA Gent) stond negentig minuten tussen de lijnen.

Nigeria kan in groep B niet meer worden bijgehaald en mag zo voor de vijfde keer naar het WK. In Brazilië in 2014 schopten ze het nog tot de achtste finales.

Het andere duel tussen het Kameroen van bondscoach Hugo Broos en Algerije eindigde in een 2-0-zege voor de thuisploeg, maar Kameroen was al uitgeteld in de WK-strijd.