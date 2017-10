Kroatië ontslaat bondscoach voor beslissende slotspeeldag

Kroatië voerde samen met IJsland de stand aan in de erg aan elkaar gewaagde groep I, maar bleef gisteren op speeldag 9 steken op een 1-1 tegen Finland.

Omdat IJsland wel won in Turkije (0-3), staan de Scandinaviërs met nog een match voor de boeg nu plots 2 punten voor.

Kroatië trekt maandag op de laatste speeldag naar Oekraïne, dat in de stand op gelijke hoogte staat. IJsland kan zijn ticket voor Rusland veiligstellen in het thuisduel tegen het uitgeschakelde Kosovo.

Enkel de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het WK, de beste 8 nummers 2 (op negen groepen) spelen barrages.

Ante Cacic krijgt de rekening gepresenteerd en is al meteen vervangen door Zdravko Dalic. Dalic voetbalde in zijn carrière voor verschillende clubs in Kroatië en was daarna coach bij Varteks Varazdin, Al Ain in de Verenigde Arabische Emiraten en meerdere Kroatische jeugdteams.