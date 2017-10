Spaanse voetbalfans viseren Catalaan Piqué op open training

De relatie tussen Gerard Piqué en heel wat supporters van de nationale ploeg is al een tijdje vertroebeld. Piqué heeft zijn Catalaanse sympathieën nooit onder stoelen of banken gestoken en deed dat ook gisteren na het bewogen Catalaanse referendum niet.

Piqué gaf na de wedstrijd met FC Barcelona al te kennen dat hij de nationale ploeg zou verlaten als de bondscoach of de Spaanse bond hem dat zouden vragen. De centrale verdediger had al aangekondigd dat hij na het WK in Rusland stopt bij de Spaanse ploeg.

De selectie van Julen Lopetegui hield vandaag een open training in Madrid, waarbij Piqué heel wat boegeroep over zich heen kreeg. Ook spandoeken zoals "Piqué, je maakt me ziek" en "Piqué, rot op" werden getoond.