De spanning stijgt in Zuid-Amerika: wordt het een WK zonder Messi?

De eerste vier landen in Zuid-Amerika krijgen een rechtstreeks ticket, nummer 5 moet twee barragematchen spelen tegen Nieuw-Zeeland. Op dit moment is die nummer 5 Argentinië.

"In Argentinië kan niemand zich een WK zonder Messi voorstellen", zegt Hernan Losada, Argentijn die al jaren in België speelt (foto). "De angst is er wel. Er wordt veel over gepraat. Net als over de barrages."

"Barrages zouden toch een blamage zijn voor een land met een spelerspotentieel als Argentinië. Mensen weten ook dat barrages gevaarlijke wedstrijden zijn sinds we ze speelden tegen Australië om het WK 1994 in de VS te halen."

Argentinië kwam niet verder dan 1-1 in Australië en won thuis met 1-0, na een owngoal van Tobin.