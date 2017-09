Reekshoofd bij WK-loting? Frankrijk en Spanje liggen op de loer bij verlies in Bosnië

België is sinds de zege in Griekenland zeker van het WK. De inzet van de interlands tegen Bosnië-Herzegovina en Cyprus is dus de punten die nog te verdienen zijn voor de FIFA-ranglijst.

Met zeges in Bosnië en in het Koning Boudewijnstadion tegen Cyprus is de berekening heel simpel. Zes op zes en België is net als bij de loting voor het EK in Frankrijk sowieso reekshoofd.

Met nog twee extra zeges hebben de Rode Duivels in oktober 1.333 punten, 68 meer dan nu. In dat geval kan alleen Peru nog voorbij de Duivels, maar dan nog staat België op een geruststellende zesde plaats op de FIFA-ranglijst (zie kader onderaan "Wat u moet weten over de loting").