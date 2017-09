Het toppunt: Van Marwijk loodst Saudi-Arabië naar WK, maar ontbreekt op WK

Van Marwijk en zijn assistent Mark van Bommel hadden een contract dat na het kwalificatietoernooi afliep. Ze gingen er vanuit dat de verbintenis verlengd zou worden. "Ik hoop op het WK in een groep met het Nederlands elftal te komen", zei de Nederlander.

De winst op Japan was de aanleiding voor een groot voetbalfeest in Saudi-Arabië. Van Marwijk en zijn Nederlandse staf werden met complimenten overladen. Anderzijds heeft het een hele week gerommeld binnen de Saudische bond. Een aantal topfiguren werd de wacht aangezegd of op een zijspoor gezet, wat de contractbesprekingen tussen Van Marwijk en de bond overschaduwde.

Vandaag besliste de nationale federatie, waar Jan Van Winckel technisch directeur is, om met een andere bondscoach in zee te gaan. De Argentijn Edgardo Bauza neemt het roer over. Bauza was bondscoach van de Verenigde Arabische Emiraten.