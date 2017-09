Christoph Daum moet opkrassen als bondscoach van Roemenië

Christoph Daum werd in juli 2016 aangesteld als bondscoach bij de Roemeense nationale ploeg met 1 doel: de kwalificatie voor het WK in Rusland. Maar na een nederlaag tegen Montenegro vorig week moet het land een kruis maken over WK-deelname. Roemenië staat na 8 wedstrijden op de 4e plaats in groep E, met 9 punten. Dat zijn er 10 minder dan Polen en 7 minder dan Montenegro en Denemarken.

De 62-jarige Daum betaalt nu de prijs voor de uitschakeling. Op de website van de Roemeense voetbalclub staat te lezen dat de technische commissie aanraadt om het contract van de Duitser te beëindigen.

"Na het voorstel van de technische commissie zal ik de onderhandelingen opstarten om het contract van Daum stop te zetten", zegt bondsvoorzitter Razvan Burleanu. "Daarna zullen we gesprekken aanknopen om een nieuwe bondscoach aan te stellen."