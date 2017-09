Arturo Vidal neemt straks (of na WK) afscheid van Chili

Chili deed de voorbije week een slechte zaak in de Zuid-Amerikaanse WK-voorronde. Vidal en co. verloren eerst thuis van Paraguay (0-3) en uit in Bolivia (1-0). Ze zakten zo naar een zesde plaats. De eerste vier teams gaan rechtstreeks naar het WK 2018 in Rusland, de vijfde speelt een barrage tegen een Oceanisch land.

Vidal postte volgende boodschap op Instagram: "Sorry Chili voor de tweede nederlagen. We hebben alles gegeven op het veld, maar het was niet mogelijk om te winnen. We gaan door met vechten. Er resten me nog twee wedstrijden en het WK. Bedankt voor zoveel genegenheid in al die jaren!"