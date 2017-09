Ref die onterecht handspel van Koulibaly zag wordt levenslang geschorst

Zuid-Afrika ontving vorig jaar in november Senegal voor hun WK-kwalificatiewedstrijd. Scheidsrechter Joseph Lamptey gaf de thuisploeg een strafschop na handspel van de Senegalese verdediger Kalidou Koulibaly.

Onterecht, zo bleek. De bal raakte immers niet de arm, maar de knie van Koulibaly, die ooit nog bij Racing Genk speelde en nu ploegmaat is van Dries Mertens bij Napoli.

Zuid-Afrika won de wedstrijd met 2-1, maar die uitslag wordt nu geschrapt. De FIFA legde de scheidsrechter een levenslange schorsing op wegens wedstrijdmanipulatie en heeft beslist dat de partij moet herspeeld worden. Dat zal in november gebeuren, maar een precieze datum is er nog niet.

De zege tegen Senegal is voorlopig de enige overwinning van Zuid-Afrika in de WK-voorronde. Senegal staat 3e in de groep, met 1 punt minder dan Burkina Faso en Kaapverdië.