Verkempinck: "Roemeense ploeg heeft tijd nodig om verder te bouwen"

Wat betekent de uitschakeling voor de positie van Verkempinck en Daum? "De ontgoocheling is groot, dus ik denk dat ze voor een andere coach zullen opteren voor 2020. Ons contract loopt af in december."

"We hebben met de voorzitter een gesprek gehad en je voelt dat er nog geen beslissing gevallen is. Zij willen met ons verder, maar er is zoveel druk van de supporters en de media, die vooral een Roemeen als bondscoach willen. Vanaf dag 1 hebben we moeten opboksen tegen het feit dat het een buitenlander was, dat was nog nooit gebeurd."

"Ik weet niet of we de volgende FIFA-periode nog zullen doen, tegen Kazachstan en Denemarken. Wij zullen zelf geen ontslag nemen. Met de spelers is er ook totaal geen probleem. Maar het is vooral de druk van de media. Vooral naar Christoph. Er wordt niet meer over voetbal gepraat. Het is altijd "wanneer stop je?", altijd heel persoonlijk. Je voelt dat dat geen basis is om verder te gaan naar 2020", besluit Verkempinck.