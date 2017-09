Van Marwijk en Van Winckel loodsen Saudi-Arabië naar het WK

Bert van Marwijk klopte met Saudi-Arabië Japan. Bert van Marwijk klopte met Saudi-Arabië Japan.

Saudi-Arabië heeft zich als 8e land verzekerd van kwalificatie voor het WK in Rusland. Het team van de Nederlandse bondscoach Bert van Marwijk won in Jeddah met 1-0 van het al geplaatste Japan, hetgeen volstond voor kwalificatie. Jan Van Winckel is technisch directeur bij de Saudische voetbalbond.