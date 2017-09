Zuid-Korea pakt WK-ticket, Syrië naar barrages na dolle slotfase

In groep A van de Aziatische zone was Iran al langer zeker van een plekje op het WK. Dankzij een 0-0-gelijkspel bij Oezbekistan verzekerde Zuid-Korea zich vanavond van het tweede rechtstreekse ticket.

Oezbekistan leek wel op weg om de 3e plaats en bijhorende plek in de barrages in de wacht te slepen, maar dat was buiten Syrië gerekend. De Syrische nationale ploeg kon in de slotfase een 2-2-gelijkspel tegen Iran uit de brand slepen en springt daardoor nog over Oezbekistan in de stand.

Syrië eindigt dus als derde in groep A en mag zich opmaken voor een barrageduel tegen de nummer drie van groep B in de Aziatische zone. Dat wordt Australië of Saudi-Arabië. De winnaar van deze play-off speelt een intercontinentale play-off tegen de nummer vier uit de CONCACAF-zone.