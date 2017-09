Broos: "Ik ben nog altijd God, maar misschien nu met kleine g"

Kameroen moest gisteren na een 1-1-gelijkspel tegen Nigeria een kruis maken over het WK. "Natuurlijk was de ontgoocheling groot. Iedereen had na de Africa Cup verwacht dat we ons zouden plaatsen voor het WK, maar de nederlaag van vrijdag was veel erger dan de uitschakeling op zich", vertelt Broos aan Sporza.

Vorige vrijdag verloor Kameroen met 4-0 van Nigeria. "In die match hebben we heel, heel slecht gespeeld. Daar heb ik nog altijd geen verklaring voor."

"Die wedstrijd was de laatste dagen het grote probleem, maar gisteren hebben we ons tegen Nigeria met die 1-1 toch een beetje gerehabiliteerd."