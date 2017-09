"Nederland-Bulgarije "fantastic"? Het was de allerslechtste wedstrijd in de geschiedenis"

Frankrijk raakte zondagavond thuis niet verder dan een 0-0 tegen Luxemburg. "Dit was in veel opzichten een historische wedstrijd", zegt Peter Vandenbempt. "Frankrijk verkeerde in een roes na de geweldige 4-0 tegen Nederland. De Fransen rekenden zich al enigszins rijk voor het duel met Luxemburg. Een recordaantal tv-kijkers, 8 miljoen met een piek tot 9 miljoen, keken naar de wedstrijd zondagavond."

"Maar de Fransen slaagden er dus niet in om Luxemburg te verslaan. De media rekenen dit tot 1 van de slechtste 3 resultaten in de geschiedenis van Les Bleus. Het gebeurt ook maar 1 keer in 100 jaar dat Frankrijk niet van Luxemburg kan winnen. De stemming in Frankrijk is nu helemaal omgeslagen: plots slaat de twijfel toe en is geen enkele Fransman nog overtuigd van de kwaliteit van dit elftal en kans op slagen in Rusland."