Advocaat en Gullit strijken plooien glad: "We laten filmpje achter ons"

Advocaat was gisteren zichtbaar geïrriteerd toen hij bij de NOS beelden te zien kreeg die zijn assistent op de sociale media had geplaatst. Hij zei toen dat hij een hartig woordje met Gullit zou praten. En zo geschiedde.

"Ik vond het geen handige actie van Ruud. Dat heb ik hem gezegd en daarmee is de kous af. Er is geen enkel probleem tussen Ruud en mij. We laten het achter ons", zegt Advocaat.

Gullit reageert ook kort: "Ik heb dat filmpje gemaakt in mijn enthousiasme, achteraf had ik dat niet moeten doen. En daarmee zetten we er een streep onder."