België is zesde land dat zeker is van WK 2018

De Rode Duivels vieren in Griekenland na de kwalificatie. De Rode Duivels vieren in Griekenland na de kwalificatie.

De Rode Duivels hebben zich zondag in Griekenland verzekerd van een ticket voor het WK 2018 in Rusland. België is het eerste Europese land, na gastheer Rusland uiteraard, dat zich kwalificeert voor het WK. Buiten Europa waren Brazilië, Iran, Japan en Mexico al zeker.