Robben bedankt publiek in zijn eentje: "Dat was best lullig"

Echt goed gezind was Robben dan ook niet.

"Ja. Ik voelde me op een gegeven moment wel een beetje lullig. Het leek alsof ik mijn persoonlijke ererondje liep. En dat was natuurlijk niet zo. Ik wilde het publiek bedanken."

"De andere jongens denken er waarschijnlijk niet aan. Ik weet niet of het wat zegt. Laten we het erop houden dat het niet bewust is."