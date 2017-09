Wilmots koopt tijd met ruime zege tegen Gabon

Marc Wilmots ligt al een tijdje onder vuur. Wilmots, die sinds maart bondscoach is van Ivoorkust, verloor krediet na de 5-0-pandoering tegen Nederland in een oefenmatch en de 2-3-nederlaag tegen Guinee in de WK-voorronde.

Maar tegen Gabon deden de Ivorianen van Wilmots hun job: Gradel (55') en Doumbia (77' en 83') waren de schutters in de 0-3-zege. Na 3 van de 6 speeldagen is Ivoorkust leider met 7 punten. Marokko heeft 5 punten, Gabon 2 en Mali 1 punt. Alleen de groepswinnaar krijgt een ticket voor Rusland.

Dinsdag neemt Ivoorkust het in eigen huis op tegen Gabon. Daarna maken de troepen van Wilmots nog de verplaatsing naar Mali (02/10) en krijgen ze het bezoek van Marokko (06/11).