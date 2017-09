Marc Wilmots: "Nederlagen hebben me veel geleerd"

De wittebroodsweken tussen Marc Wilmots en Ivoorkust hebben niet zo lang geduurd. Onze landgenoot kreeg al heel wat kritiek na de nederlagen tegen Nederland (oefenmatch- en Guinee (voorronde Africa Cup).

Ivoorkust staat voor een cruciale dubbele confrontatie met Gabon in de WK-voorronde. "Die twee nederlagen hebben me veel geleerd over hoe mijn spelers omgaan met tegenslagen."

"Maar er is nog niets verloren en het enige dat telt is dat we vooruitgang boeken en dat ik weet wie met me mee wil. Een WK is iets magisch en we moeten onze krachten bundelen om er te geraken."

De laatste keer dat Ivoorkust er niet bij was op het WK was in 2002. Het staat na 2 speeldagen op kop in groep C met 4 punten.