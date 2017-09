"Het Nederlandse voetbal wankelt als een stuurloos schip"

Nederland is nog niet uitgeschakeld na de 3-2-overwinning van Bulgarije tegen Zweden, maar toch gelooft bijna niemand nog in het WK. "Hooguit mathematisch is er nog wat hoop", lezen we in het Algemeen Dagblad. "Voetballend is er goedbeschouwd geen vleugje perspectief meer over."

"Dat Lemar, met een schitterende uithaal, het duel maar besliste in de 72e minuut mag een wonder heten. Alles bij Oranje ademt wanhoop en mislukking. In alle aspecten van het spel zelf, maar ook in de details. Het klasseverschil met Frankrijk was zo ongelooflijk groot, dat het lijkt alsof je naar een oefenpotje in de voorbereiding zat te kijken, met de amateurs in het oranje en de profs in het blauw."

"Frankrijk was op elke positie beter, maar het pijnlijkst oogde het middenveld. Bij Wijnaldum en Strootman ging werkelijk alles mis en Sneijder hobbelde verre van fit hulpeloos rond alsof hij in slow motion speelde. Kanté gaf de indruk dat hij het wel in zijn eentje kon."

"Dit elftal heeft weinig op het WK te zoeken", klinkt het samenvattend. "Winnen van de Bulgaren wordt zondag in de ArenA nog moeilijk genoeg, voor een elftal dat in alle opzichten wankelt op zijn benen."