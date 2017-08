Oranje bibbert en beeft, maar gelooft in Dick en Ruud

Ondanks de dramatische resultaten en de achterstand op Frankrijk en Zweden in voorrondegroep A is er nog een sprankeltje hoop op kwalificatie. “Mathematisch kan het nog", roept een Nederlandse collega.

Ach ach, die slagzin was jaren het credo van de Rode Duivels na alweer een slechte kwalificatiereeks en dus gemiste eindronde.

Maar Nederlanders zijn een ander volkje: ze gaan altijd uit van hun eigen sterkte en vooral van het geloof in het kunnen van… de Bulgaren.

Hoe diep Oranje ook in nesten zit, het kan nog… dat WK in Rusland.

Raar maar waar, voor Oranje is het resultaat in Parijs vanavond niet eens het belangrijkste. Zelfs bij een nederlaag is het nog niet definitief voorbij tenminste als Zweden verliest in Bulgarije.

Bulgarije zelf is vierde in de stand en kan met matchen thuis tegen Zweden en zondag in Nederland helemaal opnieuw in de running komen. In Nederland geloven ze dat Bulgarije Zweden over de knie kan leggen.

Nederland zelf verloor er ook kansloos met 2-0. Het was één van de meest zielige interlands ooit van het Nederlandse elftal met als triestige apotheose het interview van Arjen Robben achteraf. “ Wat moet ik hier nou zeggen, ik ben sprakeloos, ik weet het ook niet meer. “