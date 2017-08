Ervaren rot Lucescu moet Turkije naar het WK loodsen

Mircea Lucescu heeft al heel wat jaren op de teller staan als coach. Bijna 40 jaar geleden debuteerde hij al in eigen land. De meeste successen behaalde hij bij Sjachtjor Donjetsk, waarmee hij 8 keer kampioen werd en de UEFA Cup won.

Ook in Turkije is de 72-jarige Lucescu een oude bekende. Van 2000 tot 2002 was hij aan de slag bij Galatasaray, daarna twee seizoenen bij Besiktas.

Nu strijkt Lucescu opnieuw neer in Turkije. Hij moet het werk van Fatih Terim voortzetten, die werd ontslagen nadat hij had gevochten in een restaurant. Turkije ligt nog altijd op koers voor een plaatsje op het WK. Het staat 3e in zijn groep, maar leiders Kroatië en IJsland zijn binnen handbereik.