Iraanse selectie mag tickets naar Rusland al boeken

Iran, het nummer 30 op de FIFA-ranglijst, was er al vier keer eerder bij op een WK: in 1978, 1998, 2006 en 2014. Drie jaar geleden ging het land roemloos ten onder met een 1 op 9 in de groepsfase.

Iran krijgt nu een herkansing. Het kan zich een heel jaar voorbereiden op het toernooi in Rusland want het heeft al een ticket op zak. Het haalde het in Teheran op de achtste speeldag van de kwalificaties in de Aziatische zone met 2-0 van Oezbekistan.

Dankzij de driepunter komt Iran op twintig punten in kwalificatiegroep A. Dat zijn er zeven meer dan nummer twee Zuid-Korea, dat wel nog een match meer moet spelen.

Maar omdat nummer drie Oezbekistan al op acht punten volgt kan Iran niet meer uit de top twee vallen. Het zijn de eerste twee uit groepen A en B die zich rechtstreeks plaatsen voor de WK-eindronde in Rusland.