Saudische voetbalbond verontschuldigt zich voor minuut stilte in Australië

De SAFF betreurt het incident "diep" en verontschuldigt zich "zonder voorbehoud": "De voetbalfederatie van Saudi-Arabië veroordeelt alle acties van terrorisme en extremisme en wil oprecht mededogen tonen richting de families van de slachtoffers in het Verenigd Koninkrijk. Het was niet de intentie van de spelers om zich niet respectvol op te stellen."

Van Marwijk en Van Bommel zeiden na de match dat er slecht gecommuniceerd was over de minuut stilte en dat iedereen pas op het allerlaatste moment op de hoogte was. Van Marwijk gaf ook aan dat de mensen in Saudi-Arabië op een andere manier herdenken: "Natuurlijk hebben ze respect voor slachtoffers, maar dat wordt getoond door bidden, liefdadigheid en andere manieren dan een minuut stilte."

Sommige Saudische internationals gaven achteraf ook aan dat ze niet wisten waarvoor de minuut stilte was. Van Bommel liet zich nadien wel ontvallen dat bij sommige spelers ook een bepaald gevoel leefde dat niet wordt stilgestaan bij de slachtoffers van terreuraanslagen in hun regio.