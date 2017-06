Advocaat schrapt eerste training bij Oranje: "WK? Moeilijk, maar niet onmogelijk"

Vrijdag speelt Nederland een WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg, maar Dick Advocaat en zijn assistent Ruud Gullit verschenen bij hun vuurdoop vandaag niet op het trainingsveld.

Het duo gunde de Nederlandse spelersgroep vandaag een dagje rust. De 69-jarige Advocaat meent dat de internationals aan het einde van een lang seizoen een extra dagje rust kunnen gebruiken en vertelde aan de spelers dat ze vandaag binnen konden blijven.

Nederland was vorige week op trainingskamp in Portugal en oefende tegen Marokko en Ivoorkust. Aangezien Advocaat nog bij zijn club Fenerbahçe aan de slag was, nam assistent Fred Grim die matchen voor zijn rekening.