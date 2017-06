Estland: waar schommelen en vrouwdragen nationale sporten zijn

Schaken is "hot" in Estland. Maar liefst 100.000 mensen namen in 1975 afscheid van schaaklegende Paul Keres. Dat is bijna 10 procent van de Estse bevolking. In 2000 werd hij verkozen tot Sportman van de Eeuw in Estland.

Keres kreeg in 1950 de titel van grootmeester en was 3 keer kampioen van de USSR. Een schaakaanval kreeg zelfs zijn naam: de Keresaanval. Keres sierde ook het briefje van 5 krooni, de munteenheid in Estland voor de invoering van de Euro in 2011.