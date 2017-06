Oefenmatch? Marokko-Nederland is spijkerhard: "Er liepen enkele gekken rond"

Vooral Younes Belhanda ging meermaals over de schreef. Vooral Younes Belhanda ging meermaals over de schreef.

Nederland klopte gisteren Marokko met 1-2 in een oefenpot, maar achteraf was er veel te doen over de bikkelharde duels in de vriendschappelijke wedstrijd. Vooral Younes Belhanda (Marokko) haalde meermaals de sloophamer boven. "Wat heeft hij gegeten?", vroegen de Nederlandse analisten zich af.