Vicevoorzitter organisatiecomité WK 2018: "Hooliganisme is geen groot probleem"

"We zien het niet als een bedreiging aangezien het hoofdzakelijk voorkomt op clubniveau. Natuurlijk wordt het opgeblazen door de media van bepaalde landen. Het WK wordt ontzettend veilig en we sporen de mensen dan ook aan om te komen supporteren."

"Mensen zouden hun instinct meer moeten volgen en massaal naar het WK moeten komen", gaat hij verder. "Veel supporters worden afgeschrikt door informatie die vaak vals is of of overdreven wordt. Onze veiligheidsdiensten nemen de nodige maatregelen en kennen de personen die op de hooliganlijsten staan. Zij mogen bovendien niet binnen in de stadions, een maatregel die ook wordt toegepast in het Verenigd Koninkrijk. Voor ons is er dus geen vuiltje aan de lucht."

"Met de gebeurtenissen uit het recente verleden in ons achterhoofd zal er over het algemeen massale veiligheid aanwezig zijn. Maar dat weerhoudt de fans niet om een geweldige ervaring te beleven", besluit Djordjadze.