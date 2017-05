Benzema blijft onwelkom bij Franse nationale ploeg

Ik heb een evenwichtige groep, die in harmonie is.

Deschamps verdedigt zijn keuze. "Ik ben de enige die de knopen doorhakt en ik neem beslissingen met het sportieve in het achterhoofd. Voor het EK hebben we gebouwd aan een Franse ploeg, die daarna tijdens het toernooi gegroeid is en de finale heeft gehaald. Vervolgens bleven we competitief tijdens de kwalificaties. Ik heb een evenwichtige groep, die in harmonie is."

Benzema raakte vorig seizoen in het oog van de storm door zijn rol in het sextapeschandaal van zijn Franse ploegmaat Mathieu Valbuena. Daarop besloot om Deschamps hem niet meer te selecteren. De laatste selectie van Benzema voor de nationale ploeg dateert al van oktober 2015.