FIFA toont plots genade: Messi is niet meer geschorst bij Argentinië

De Argentijnse voetbalbond legde zich niet neer bij de stevige sanctie en de beroepsprocedure heeft de Argentijnen vandaag goed nieuws opgeleverd.

De beroepscommissie van de FIFA heft de schorsing op. Dat orgaan veroordeelt het gedrag van Messi wel, maar argumenteert dat er onvoldoende bewijs is voor een schorsing.

Messi is dus weer beschikbaar voor de Argentijnse nationale ploeg, maar had wel al één schorsingsdag uitgezeten tegen Bolivia. Maar tegen Uruguay, Venezuela en Peru is Messi weer inzetbaar.