Welshe international wordt 2 matchen geschorst voor dubbele beenbreuk na wilde tackle

Het liep die 24e maart mis in de 68e minuut van de WK-kwalificatiewedstrijd, die op 0-0 eindigde. Taylor haalde Coleman erg hard onderuit. De Welshman kreeg meteen rood, de Ier schreeuwde het uit van de pijn. Zijn been lag er in een onnatuurlijke positie bij.

Coleman liep een dubbele beenbreuk op (zijn scheen- en kuitbeen was gebroken) en moest met een zuurstofmasker het veld verlaten. Hij werd geopereerd in het ziekenhuis en is mogelijk een jaar buiten strijd.

De disciplinaire commissie van de FIFA heeft zich over de strafmaat gebogen en Taylor komt er goed vanaf. De verdediger van Aston Villa moet twee WK-kwalificatieduels langs de kant toekijken. Dat maakte de Welshe bond bekend. Taylor mist de duels tegen Servië en Oostenrijk.